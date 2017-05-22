المصري الخليجي يوقع اتفاق قرض مع بنك الاستثمار الأوروبي

القاهرة 22 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المصري الخليجي في بيان اليوم الاثنين إنه وقع اتفاقا مع بنك الاستثمار الأوروبي للحصول على قرض قيمته 20 مليون دولار يُخصص بالكامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.