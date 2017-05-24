مسؤول: مصر تعيد فتح باب الاكتتاب في سندات دولية دولارية اليوم

القاهرة 24 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول في وزارة المالية المصرية لرويترز إن مصر ستعيد فتح باب الاكتتاب في سندات دولية دولارية على ثلاث شرائح اليوم الأربعاء على أن يحدد حجم السندات وسعرها في نهاية اليوم.

كانت مصر باعت في يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي ابريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز طالبا عدم نشر اسمه "سنتحدث مع المستثمرين قبل الطرح لشرح آخر مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر.

"من المتوقع أن تكون السندات بالحجم القياسي وتصدر لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما... مديرو الطرح بي.ان.بي باريبيا وجيه.بي مورجان وسيتي وناتكسيس."

كان وزير المالية عمرو الجارحي قال لرويترز الأسبوع الماضي إن مصر ستطرح سندات دولية قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار.

تنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.