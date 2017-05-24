مصر تطلق إعادة فتح سندات دولية بثلاثة مليارات دولار
دبي 24 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات أن مصر أطلقت إعادة فتح باب الاكتتاب في سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار استحقاق 2022 و2027 و2047 .
وأطلقت مصر سندات 2022 بقيمة 750 مليون دولار عند 5.45 بالمئة وسندات 2027 بمليار دولار عند 6.65 بالمئة وسندات 2047 بقيمة 1.25 مليار دولار عند 7.95 بالمئة.
وبلغت طلبات الاكتتاب نحو 11 مليار دولار مع ميل للشرائح الأطول. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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