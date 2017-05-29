ارتفاع عائد السندات المصرية لأجل 3 و7 سنوات

القاهرة 29 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاع متوسط العائد على السندات المصرية البالغ أجلها ثلاث وسبع سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

وزاد متوسط العائد على السندات المصرية لأجل ثلاث سنوات إلى 18.540 بالمئة من 17.360 بالمئة في العطاء السابق في 15 مايو أيار.