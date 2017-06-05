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المركزي: انخفاض عائد السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات في عطاء

Mon Jun 5, 2017 12:10pm GMT
 
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القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض متوسط العائد على السندات المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

وانخفض متوسط العائد على السندات التي أجلها خمس سنوات إلى 18.475 بالمئة مقارنة مع 18.760 بالمئة في العطاء السابق في 22 مايو أيار ونزل العائد على السندات التي أجلها عشر سنوات إلى 18.556 بالمئة من 18.652 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 