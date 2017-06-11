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انخفاض متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

Sun Jun 11, 2017 12:05pm GMT
 
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القاهرة 11 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يوما بشكل طفيف إلى 20.317 بالمئة من 20.366 بالمئة في البيع السابق.

وتراجع العائد على أذون 91 يوما إلى 20.263 بالمئة مقارنة مع 20.338 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 
 