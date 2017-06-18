تباين متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 18 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وارتفاع عائد الأذون لأجل تسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 266 يوما بشكل طفيف إلى 20.350 بالمئة من 20.317 بالمئة في البيع السابق.