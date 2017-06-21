مقدمة 1-تباين عائد السندات المصرية وارتفاع عوائد الأذون في أحدث عطاءات

(لإضافة حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية)

القاهرة 21 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وسبعة أعوام تباين في عطاء اليوم الأربعاء بينما زاد متوسط العائد على الأذون لأجل ستة أشهر وعام في عطاء آخر.

وزاد متوسط العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 18.382 بالمئة من 18.271 بالمئة في العطاء السابق يوم 12 يونيو حزيران بينما انخفض العائد على السندات لأجل سبع سنوات إلى 18.346 بالمئة من 18.377 بالمئة.

وفي عطاء آخر اليوم زاد متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 20.413 بالمئة من 20.384 بالمئة في العطاء السابق يوم 15 يونيو حزيران بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 20.390 بالمئة من 20.307 بالمئة في العطاء السابق.

ويشتري الأجانب الدين الحكومي المصري منذ أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس الشهر الماضي.

وقال سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية اليوم الأربعاء إن الحيازات الأجنبية من الأوراق المالية للحكومة المصرية ارتفعت بنسبة 7 بالمئة في الأسبوع المنقضي لتصل إلى 164 مليار جنيه (9.09 مليار دولار).

(الدولار=18.05 جنيه مصري)