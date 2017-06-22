مسؤول: بنك مصر يتسلم قرضا 200 مليون دولار من الأفريقي للاستيراد في يوليو

القاهرة 22 يونيو حزيران (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي في البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لرويترز اليوم الخميس إنه البنك سيصرف قرضا بقيمة 200 مليون دولار لبنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد في يوليو تموز لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "وقعنا أمس قرضا مع بنك مصر لمدة ثلاث سنوات بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. سنصرف كامل قيمة القرض لبنك مصر في يوليو" تموز.