الرئيس التنفيذي: قرض المصرية للاتصالات للاستثمار في الإنترنت والمحمول

من إيهاب فاروق

القاهرة 22 يونيو حزيران (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط، اليوم الخميس إن هدف الشركة من اقتراض 13 مليار جنيه (716.25 مليون دولار) على ثماني سنوات هو الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الإنترنت والمحمول.

تأتي تصريحات أحمد البحيري لرويترز بعدما أعلنت الشركة في وقت سابق من اليوم عن موافقة مجلس الإدارة على شروط القرض المشترك.

وأضاف في اتصال هاتفي "القرض المنتظر الحصول عليه تصل قيمته إلى 13 مليار جنيه على ثماني سنوات.

"الهدف من القرض الاستثمار في البنية التحتية وخدمات البرودباند الثابت وشبكة المحمول والكابلات".

البنوك الممولة للقرض المتوقع هي البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك قطر الوطني وكريدي أجريكول.

كانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر أيلول الماضي عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه.

وتتوقع الشركة البدء في تقديم خدمات المحمول في مصر خلال سبتمبر أيلول.

وبحلول الساعة 0952 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة في بورصة مصر عند 10.22 جنيه بارتفاع 1.79 بالمئة.