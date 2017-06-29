استطلاع-صناديق الشرق الأوسط أقل سلبية تجاه قطر وتبدي تشاؤما بشأن مصر

* مديرو الصناديق كانوا متشائمين تجاه قطر قبل الأزمة الدبلوماسية

* هبوط السوق جعل التقييمات أكثر واقعية

* لكن الكثيرين لن يضيفوا إلى الحيازات القطرية قبل حل الأزمة

* يعتقد المديرون أن مصر لديها مجال محدود للصعود إلى ارتفاعات جديدة

* المديرون لا يزالوا متفائلين تجاه السعودية بعدما وضعتها إم.إس.سي.آي في قائمة المراجعة

من سيلين أسود

دبي 29 يونيو حزيران (رويترز) - أظهر استطلاع شهري تجريه رويترز أن مديري الصناديق في الشرق الأوسط أصبحوا أقل تشاؤما بدرجة طفيفة تجاه سوق الأسهم القطرية رغم الأزمة الدبلوماسية التي تحيط بالبلاد بينما تحولت نظرتهم لتصبح سلبية تجاه الأسهم المصرية.

وتوقع 38 في المئة من مديري الصناديق خفض مخصصاتهم للأسهم القطرية على مدى الثلاثة أشهر القادمة بينما توقع ثمانية في المئة منهم زيادتها وذلك في الاستطلاع الذي شمل 13 من كبار مديري صناديق الاستثمار في المنطقة وأجري على مدى الأسبوع المنقضي.