مقدمة 1-مصر تلغي عطاء سندات لأجل 5 سنوات بعد طلب البنوك فائدة مرتفعة

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

القاهرة 3 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول في وزارة المالية المصرية لرويترز إن مصر ألغت عطاء لبيع سندات لأجل خمس سنوات اليوم الاثنين بعد طلب أسعار فائدة مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن مصر ألغت عطاء لبيع سندات أجلها خمس سنوات اليوم. ولم يعلق البنك ولا وزارة المالية إلى الآن على سبب إلغاء العطاء.

وأضاف المسؤول لرويترز "أسعار الفائدة المطلوبة في عطاء سندات الخمسة أعوام كانت مبالغا فيها جدا ووصلت إلى 23.55 بالمئة ولذا تقرر إلغاء العطاء.

"يبدو أن البنوك تنتظر نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل ولذا وضعوا أسعار فائدة مرتفعة".

وفي العطاء السابق يوم التاسع عشر من يونيو حزيران، هبط متوسط العائد على السندات لأجل خمسة أعوام إلى 18.349 بالمئة من 18.475 بالمئة في العطاء السابق في الخامس من يونيو حزيران.