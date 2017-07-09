الفطيم العقارية تقترض 1.25 مليار جنيه لتمويل توسعات في مصر

القاهرة 9 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول في شركة الفطيم العقارية اليوم الأحد إن شركته وقعت اتفاقا لاقتراض 1.25 مليار جنيه (69.9 مليون دولار) مع أربعة بنوك في مصر لتمويل جزء من المرحلة الثانية من مشروع عملاق بشرق القاهرة.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "وقعنا الخميس الماضي اتفاقا مع بنوك التجاري الدولي والعربي الأفريقي وأبوظبي الوطني والبنك العربي لاقتراض 1.25 مليار جنيه.

"القرض موزع بالتساوي بين البنوك الأربعة وسيسدد على 10 سنوات والهدف منه المساهمة في التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية لمشروع كايرو فيستيفال سيتي في القاهرة الجديدة والتي تضم مشروعات فندقية وإدارية... هيرميس لعبت دور المستشار المالي المسوق للقرض".

كانت الفطيم مصر التابعة للفطيم الإماراتية بدأت العمل في مشروع كايرو فستيفال سيتي الواقع في التجمع الخامس بشمال شرق القاهرة عام 2008. ويقام المشروع على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع ويضم مركزا تجاريا ومنطقة إدارية وفندقين فاخرين ومدارس ومنشآت طبية ووحدات سكنية.