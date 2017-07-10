وزير: مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الأسبوع المقبل

من إيهاب فاروق

القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الاثنين إن بلاده تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل.

جاءت تصريحات الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني بثته قناة سي.بي.سي المحلية.

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأفرج عن دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وتبلغ الدفعة الثانية من قرض الصندوق نحو 1.25 مليار دولار.