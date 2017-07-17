إعادة-وزير: مصر تتوقع الدفعة الثالثة من قرض الصندوق بين ديسمبر ويناير بنحو ملياري دولار
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من إيهاب فاروق
القاهرة 17 يوليو تموز (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الاثنين إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بين ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني وذلك بنحو ملياري دولار.
واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأفرج عن دفعتين بقيمة إجمالية أربعة مليارات دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وقال الجارحي في اتصال مع رويترز "المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي ستكون بين نوفمبر وديسمبر على أن نحصل على الدفعة الثالثة بين ديسمبر ويناير بنحو ملياري الدولار.
"المراجعة الثالثة للصندوق ستكون بين مارس وأبريل 2018".
تنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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