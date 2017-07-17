ارتفاع متوسط عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 سنوات

القاهرة 17 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات وعشر في عطاء اليوم الاثنين.

وزاد متوسط عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 18.934 بالمئة اليوم من 18.349 بالمئة في العطاء المماثل يوم 19 يونيو حزيران.