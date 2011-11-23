مصحح-اصدارات أذون الخزانة والسندات المصرية في المزادات القادمة

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القاهرة 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - فيما يلي جدول يوضح اصدارات أذون الخزانة والسندات المصرية في المزادات القادمة (بالمليون جنيه).. الاصدار تاريخ المزاد المبلغ تاريخ الاستحقاق أذون خزانة لأجل 182 يوما 24-11-2011 2000 29-05-2012 أذون خزانة لأجل 350 يوما 24-11-2011 3500 13-11-2012 أذون خزانة لأجل 91 يوما 28-11-2011 2000 28-02-2012 أذون خزانة لأجل 259 يوما 28-11-2011 3500 14-08-2012 سندات لأجل ثلاث سنوات 28-11-2011 2500 18-10-2014 سندات لأجل خمس سنوات 28-11-2011 2500 25-10-2016

(الدولار يساوي 5.9921 جنيه مصري)

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