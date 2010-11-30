صحيفة.. سوديك المصرية تدرس إصدار سندات بمليار جنيه

القاهرة 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ذكرت صحيفة مصرية أن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) تدرس إصدار سندات بقيمة مليار جنيه (173 مليون دولار) للمساعدة في تمويل مشروعاتها الرئيسية الواقعة قرب القاهرة.

وأكد مسؤول تنفيذي أن الشركة تدرس إصدار سندات لكنه قال إنها لم تتخذ قرارا نهائيا.

ومازالت سوق سندات الشركات في مصر محدودة وفقا للمعايير العالمية. وتعتزم الدولة اتخاذ إجراءات لتنشيط سوق السندات الثانوية وهي خطوة قد تشجع مزيدا من الشركات على إصدار سندات لكن كثيرا من التغييرات مازالت قيد الدراسة.

ونقل تقرير لصحيفة المال عن مصادر لم يسمها القول إن سوديك فاتحت البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري لإبداء رغبتها في إصدار سندات.

وتسعى سوديك ثالث أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر -والتي تتركز معظم أعمالها في الشريحة الراقية من سوق العقارات- لجمع 1.5 مليار جنيه خلال العامين القادمين.

وحصلت الشركة على قرض مصرفي بقيمة 350 مليون جنيه في سبتمبر أيلول لتمويل أعمالها القائمة في مشروع الجريا السكني على مشارف القاهرة الغربية. وفي فبراير شباط أتمت الشركة إصدار حقوق بقيمة 550 مليون جنيه.

(الدولار= 5.786 جنيه مصري)