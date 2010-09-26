سوديك المصرية تحصل على قرض بقيمة 350 مليون جنيه للتعجيل بمشروع ألجريا

القاهرة 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية (سوديك) ‭OCDI.CA‬‏ المصرية اليوم الأحد إنها حصلت على قرض بقيمة 350 مليون جنيه (61 مليون دولار) من بنك الإسكندرية للتعجيل بأعمال الإنشاءات في مشروع ألجريا السكني الذي تنفذه على مشارف القاهرة.