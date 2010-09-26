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سوديك المصرية تحصل على قرض بقيمة 350 مليون جنيه للتعجيل بمشروع ألجريا

Sun Sep 26, 2010 10:07am GMT
 
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القاهرة 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية (سوديك) ‭OCDI.CA‬‏ المصرية اليوم الأحد إنها حصلت على قرض بقيمة 350 مليون جنيه (61 مليون دولار) من بنك الإسكندرية للتعجيل بأعمال الإنشاءات في مشروع ألجريا السكني الذي تنفذه على مشارف القاهرة.

وقالت الشركة في بيان إن مبيعات الوحدات المتعاقد عليها بلغت نحو 4.2 مليار جنيه وإنه لم يجر إضافة تلك القيمة بعد لقائمة الدخل.

(الدولار = 5.702 جنيه مصري)

م ر - ن ج

 