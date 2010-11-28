بدء تداول أسهم عامر جروب بالبورصة المصرية الثلاثاء

القاهرة 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت البورصة المصرية اليوم الأحد إنه تقرر بدء تداول أسهم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بجلسة بعد غد الثلاثاء دون التقيد بالحدود السعرية.

وأوضح بيان البورصة أنه جرى اليوم تنفيذ صفقتي الطرح العام والخاص لعامر جروب بسعر واحد في الطرحين عند 2.80 جنيه (0.5 دولار) وبقيمة إجمالية للطرح بلغت 1.150 مليار جنيه (199.3 مليون دولار).

وتجاوزت طلبات الاكتتاب في الطرح العام المعروض بواقع 5.8 مرة بينما تمت تغطية الطرح الخاص بنحو 3.5 مرة وهو الأمر الذي يظهر طلبا جيدا من جانب المستثمرين الأفراد.

وهذا هو ثاني طرح اولي في السوق الرئيسية بمصر منذ عام 2008 بعدما طرحت شركة جهينة للألبان والعصائر أسهمها للاكتتاب العام في يونيو حزيران الماضي.

وتستثمر عامر جروب في المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها بورتو السخنة وبورتو مارينا وبورتو طرطوس بسوريا بالاضافة إلى خمسة مراكز تجارية تابعة للمشروعات السابقة وفندقين خمسة نجوم علاوة على عدد من سلاسل المطاعم مثل تشيليز وجوني كارينوس واستوديو مصر وآلان لونوتر وحلقة السمك ونايل سيتي.