صحيفة: الأردن يوافق على سعر جديد للغاز المصري

القاهرة 11 مايو ايار (رويترز) - ذكرت صحيفة المال اليوم الأربعاء أن الأردن وافق على سعر جديد للغاز الذي يستورده من مصر وهي خطوة قد تساعد القاهرة في تفاوضها للحصول على سعر أعلى لصادراتها من الغاز إلى إسرائيل.

وقالت مصر الشهر الماضي إنها ستراجع عقود تصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن وسط اتهامات بأن حكومة الرئيس السابق حسني مبارك تعاقدت على بيع الغاز بأسعار تفضيلية.

وقال رئيس الوزراء عصام شرف إنه يأمل أن يعزز ذلك إيرادات مصر من صادرات الغاز بما بين ثلاثة مليارات دولار وأربعة مليارات.

ونقلت صحيفة المال عن حسن المهدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) المصرية قوله إن الحكومة الأردنية وافقت على تعديل سعر الغاز المصري في تعاقدها الموقع عام 2004.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين حكوميين فورا للحصول على تعليق.

وقالت الصحيفة إن التطور في الموقف الأردني يمثل تحولا يقوي موقف الجانب المصري في المفاوضات الخاصة بتعديل أسعار الغاز المصدر لإسرائيل.

وتحصل إسرائيل على نحو 40 بالمئة من استهلاكها من الغاز الطبيعي من مصر وفقا لترتيبات تم الاتفاق عليها بعد اتفاقية السلام المبرمة في عام 1979. وتستخدم إسرائيل الفحم بشكل رئيسي لتوليد الكهرباء لكنها تمتلك أيضا احتياطيات من الغاز ويمكن أن تستخدم الديزل والمازوت كبدائل.