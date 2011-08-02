وزير المالية المصري يقول الاحتياطيات الأجنبية كافية

القاهرة 2 أغسطس اب (رويترز) - قال وزير المالية المصري حازم الببلاوي اليوم الثلاثاء إن الاحتياطيات الأجنبية التي تبلغ نحو 26 مليار دولار كافية وإنه يأمل في المحافظة على هذا المستوى لكنه أضاف أن مصر تستطيع تحمل مستويات أقل إذا اقتضت الضرورة.

وبلغت الاحتياطيات 26.57 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران بانخفاض قدره 659 مليون دولار عن مستواها في الشهر السابق لكن الانخفاض تباطأ عن معدلاته في وقت سابق من العام الجاري بعدما أدت انتفاضة شعبية إلى عزوف السائحين والمستثمرين عن البلاد. وكانت الاحتياطيات 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.

وأبلغ الببلاوي رويترز أيضا أن السياحة تظهر بوادر تعاف مشيرا إلى محادثات أجراها مع وزير السياحة. وقال إن وزير السياحة أبلغه أن من المتوقع أن تساهم السياحة بإيرادات قدرها عشرة مليارات دولار في السنة المالية التي بدأت أول يوليو تموز.