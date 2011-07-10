ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 445.2 مليون دولار في يونيو

القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - أظهر موقع انترنت حكومي اليوم الأحد ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس 16 بالمئة على أساس سنوي إلى 445.2 مليون دولار في يونيو حزيران وذلك بزيادة نسبتها اثنان بالمئة عن الشهر السابق.