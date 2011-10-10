التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 7.95% في سبتمبر

القاهرة 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني اليوم الإثنين إن التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 7.95 بالمئة في عام حتى سبتمبر أيلول من 6.98 بالمئة في أغسطس آب.