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التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 7.95% في سبتمبر

Mon Oct 10, 2011 1:00pm GMT
 
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القاهرة 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني اليوم الإثنين إن التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 7.95 بالمئة في عام حتى سبتمبر أيلول من 6.98 بالمئة في أغسطس آب.

ويستبعد التضخم الأساسي السلع المدعمة والسلع متقلبة الأسعار ومنها الفواكه والخضراوات.

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن وهو مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر متابعة إلى 8.2 بالمئة في 12 شهرا حتى سبتمبر من 8.5 بالمئة في أغسطس.

ع ه - ن ج (قتص)
 