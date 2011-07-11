سنتامين مصر تتقدم بعرض لشراء شيبا مقابل 12 مليون دولار

لندن 11 يوليو تموز (رويترز) - قالت سنتامين مصر إنها تقدمت بعرض قيمته 7.48 مليون جنيه استرليني (12 مليون دولار) لشراء شركة صغيرة للتنقيب عن الذهب تعمل في اثيوبيا لمد نطاق عملياتها إلى خارج مصر.

وتمتلك شيبا وتشغل ثلاثة تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن الأساسية في شمال اثيوبيا الذي يقع في منطقة الدرع العربي النوبي التي تتضمن أيضا مشروع السكري للذهب المشروع الرئيسي لسنتامين.

وقال جوزيف الراغي رئيس مجلس إدارة سنتامين اليوم الإثنين "الاستحواذ الاستراتيجي على شيبا علامة على توسعة محفظة أصولنا إلى أبعد من السكري ودخولنا إلى اثيوبيا وهي منطقة واعدة للغاية ونعتقد أن تراخيص شيبا هي إحدى أهم التراخيص الواعدة في البلاد."

وينطوي عرض سنتامين المكون من النقد والأسهم على علاوة سعرية 124 بالمئة فوق سعر إغلاق سهم شيبا يوم الجمعة.

وقالت شيبا إن العرض يمثل تقييما عادلا وأقرت بأن شركة في مثل حجمها ستكافح لتوفير الزيادة الكبيرة المطلوبة في النفقات لتطوير واستغلال التراخيص بشكل كامل.

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