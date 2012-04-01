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ارتفاع أسعار المنتجين المصريين 8.78% في عام حتى فبراير

Sun Apr 1, 2012 10:45am GMT
 
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 القاهرة أول ابريل نيسان (رويترز) - أفاد الموقع الالكتروني لوزارة 
التخطيط المصرية اليوم الأحد أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 8.78 بالمئة في اثني 
عشر شهرا حتى فبراير شباط مقارنة مع 7.44 بالمئة في عام حتى يناير كانون 
الثاني.
 وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء القيم التالية للمؤشر:
فبراير 2012       179
يناير 2012       192
فبراير 2011       181.1
 (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 
0020225783292)
 