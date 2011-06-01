مصر ترفع الدعم على السلع الاستهلاكية في موازنة 2011-2012

القاهرة أول يونيو حزيران (رويترز) - تتوقع الموازنة السنوية لمصر التي اقرها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء زيادة بنسبة 26 بالمئة في دعم السلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية والوقود.

ووفقا للأرقام التي أعلنها وزير المالية سمير رضوان تعتزم الحكومة انفاق 22.4 مليار جنيه (3.77 مليار دولار) في السنة المالية 2011-2012 لجعل أسعار السلع الاستهلاكية في متناول شريحة اكبر من المواطنين.

وتتضمن الموازنة دعما منفصلا على الوقود قدره 99 مليار جنيه بزيادة 31.3 مليار جنيه.

وبحسب بيان الموازنة من المتوقع أن يبلغ العجز 10.95 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا من تقدير سابق بنسبة 8.64 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران الحالي.

(الدولار = 5.942 جنيه مصري)