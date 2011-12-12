إيرادات قناة السويس 435.5 مليون دولار في نوفمبر

القاهرة 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أفاد موقع هيئة قناة السويس أن إيرادات مصر من القناة ارتفعت 5.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 435.5 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني لكنها انخفضت 2.8 بالمئة عن الشهر السابق.