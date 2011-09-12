تراجع عدد السياح الوافدين إلى مصر بمقدار الثلث في الربع/2

القاهرة 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الاثنين إن عدد السياح الذين زاروا مصر تراجع أكثر من الثلث في الربع الثاني من 2011 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي مع استمرار تأثر القطاع بعدم الاستقرار السياسي.

وقال الجهاز في بيان إن 2.2 مليون سائح زاروا مصر في الفترة من ابريل نيسان إلى يونيو حزيران مقارنة مع 3.5 مليون في الفترة ذاتها قبل عام.

والسياحة أحد أعمدة الاقتصاد المصري لكنها تأثرت سلبا بشدة من جراء انتفاضة أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط ودفعت السياح إلى مغادرة البلاد.

كانت إيرادات السياحة في السنة المالية 2010-2011 بلغت 10.6 مليار دولار مقارنة مع 11.6 مليار دولار في 2009-2010.