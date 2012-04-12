تطورات صفقة موبينيل تتحكم في اتجاه بورصة مصر خلال الاسبوع المقبل

من إيهاب فاروق

القاهرة 12 ابريل نيسان (رويترز) - يقول محللون إن تطورات صفقة موبينيل ستتحكم في أداء السوق المصرية خلال معاملات الأسبوع المقبل التي ستقتصر على ثلاثة جلسات فقط بسبب أجازات الاعياد يومي الأحد والاثنين.

وأعلنت فرانس تليكوم واوراسكوم للاتصالات اليوم أنهما توصلتا إلى اتفاق على الشروط النهائية التي تشتري بموجبها فرانس تليكوم أسهم شركة موبينيل من شريكها المحلي اوراسكوم للاتصالات.

وتقدمت اليوم فرانس تليكوم لهيئة الرقابة المالية في مصر بعرض شراء للاستحواذ على موبينيل بالكامل بسعر 202.5 جنيه مصري للسهم.

وستحصل أوراسكوم للاتصالات بموجب الصفقة التي تتطلب موافقة هيئة الرقابة المالية المصرية على 1.5 مليار يورو (1.97 مليار دولار).

وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم لرويترز إن الهيئة سترد على عرض فرانس تلكيوم لشراء موبينيل يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "تطورات صفقة موبينيل ستحدد اتجاه السوق الاسبوع المقبل. اتوقع استمرار الصعود."

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‭.EGX30‬ اليوم مرتفعا 1.8 بالمئة مدفوعا بأسهم الاتصالات للجلسة الثانية على التوالي بعد اعلان فرانس تليكوم الاتفاق على الشروط النهائية لصفقة موبينيل.