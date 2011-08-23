إيطاليا تتوقع أن تحترم ليبيا التعاقدات مع شركاتها

روما 23 أغسطس اب (رويترز) - قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني اليوم الثلاثاء ان بلاده تتوقع ان تحترم الحكومة الجديدة التي تتولي شؤون ليبيا في حالة اطاحة المعارضة بالزعيم الليبي معمر القذافي العقود المبرمة مع شركات ايطالية.

وتمتد مصالح ايطاليا في مستعمرتها السابقة من حقول نفط إلى عقود في مجالي الدفاع والبناء بمليارات اليورو.

وقال فراتيني "وافقوا على احترام جميع العقود. بمافي ذلك العقود المبرمة مع شركات إيطالية تعمل في ليبيا."

وأضاف فراتيني انه اتفق بالفعل مع المجلس الوطني الانتقالي على تعاون واسع بين الجانبين.