سهم حديد عز يهوى 10% لدى عودته للتداول بالبورصة المصرية

القاهرة 24 مارس اذار (رويترز) - هوى سهم شركة حديد عز ‭ESRS.CA‬‏ عشرة بالمئة لدى عودته للتداول بالبورصة المصرية اليوم الخميس ليصل إلى 14.34 جنيه.

وقالت الشركة اليوم إنها لا تتوقع أن تكون للتحقيقات الجارية مع أحمد عز أي تأثير عليها.

وأضافت إنها تؤكد موقفها القانوني من تراخيص الطاقة التابعة لها ولعز الدخيلة.

وأكدت انه في حالة صدور قرار بالادانة في تراخيص الطاقة "سنتنازل عنها أو ندفع مبالغ مالية."

وذكرت الشركة في البيان أن الاجراءات التحفظية المتخذة في التحقيقات تتعلق بعز شخصيا ولا تمس اصول الشركة.

واضافت "دور عز خلال السنوات الماضية كان متقصرا على كونه رئيسا لمجلس الادارة في حين تقع مسؤولية الادارة اليومية على فريق عمل متفرغ لادارة الشركة وبالتالي لا يتوقع أن يكون للتحقيقات المتعلقة بالمهندس أحمد عز أي تأثير على ادارة الشركات وقدرتها على تسيير أعمالها."