وزير: مصر بصدد ابرام اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد

القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير المالية سمير رضوان اليوم الأحد إن مصر بصدد ابرام اتفاق تمويل عند الطلب بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ولكنها لا تزال تناقش بعض الشروط.