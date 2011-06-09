وزير المالية المصري يؤكد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير المالية المصري اليوم الخميس إن الحكومة تراجعت عن خططها لفرض ضريبة على توزيعات الأسهم ولن تعيد فتح الموضوع هذا العام كما أنها تبحث عن طريقة لخفض النفقات المزمعة نتيجة لالغاء الخطة.

وألغت الحكومة خطتها لفرض الضريبة بعد معارضة قوية من المستثمرين. وتكبد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‪.EGX30‬ أكبر خسارة في ستة أسابيع الخميس الماضي بعد الكشف عن الضريبة في مسودة ميزانية 2011-2012.

وقال وزير المالية سمير رضوان في حديث هاتفي مع رويترز "لم نكن ننوي فرض ضريبة رأسمالية بالمعنى التقليدي. كل ما ناقشناه هو ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على توزيعات الأرباح."

وأضاف "لن نفرض هذه الضريبة في الوقت الحالي لتشجيع البورصة."

واستبعد الوزير احياء فكرة الضريبة على توزيعات الأرباح في وقت لاحق هذا العام وقال إنه ليس هناك أي تغييرات أخرى في الميزانية التي اقرها مجلس الوزراء أمس الاربعاء.

وسئل عن كيفية تعويض اثر الغاء الضريبة على الميزانية فقال الوزير "أحاول أن أرى إن كان بامكاننا خفض النفقات في أحد الجوانب."