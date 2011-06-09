المركزي المصري: لم نتدخل في سوق الصرف منذ ابريل

لشبونة 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال نائب محافظ البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن البنك لم يتدخل في سوق الصرف الاجنبي منذ مطلع فبراير شباط وإن من المرجح أن تخف وطأة التراجع الحاد في الاحتياطيات الاجنبية للبلاد.

وأبلغ هشام رامز مؤتمرا صحفيا على هامش الاجتماع السنوي للبنك الافريقي للتنمية أن البنك المركزي تدخل بعد فترة قصيرة من اعادة فتح السوق في مطلع فبراير عقب الاطاحة بالرئيس حسني مبارك.

وقال "لم نتدخل منذ ذلك اليوم."

وشهد الجنيه المصري الخاضع لنظام التعويم المنظم قوة نسبية في أعقاب الثورة المصرية.

وقال رامز إن الاحتياطيات الاجنبية انخفضت تسعة مليارات دولار هذا العام نتيجة انخفاض الايرادات من قطاعي السياحة والتصدير.

لكن الاحتياطيات تراجعت 800 الف دولار فقط في مايو ايار مقارنة مع ابريل نيسان لتبلغ 27.23 مليار دولار.

وقال المسؤول "الاحتياطيات تراجعت ... لكن الوتيرة تتباطأ الان."

واحجم رامز عن التعليق على السياسة النقدية قبيل اجتماع لجنة السياسة بالبنك المركزي في القاهرة في وقت لاحق اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند 9.75 بالمئة للقروض و8.25 بالمئة للودائع.