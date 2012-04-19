الأنظار على صفقة موبينيل خلال معاملات بورصة مصر الاسبوع المقبل

من إيهاب فاروق

القاهرة 19 ابريل نيسان (رويترز) - يترقب المتعاملون والمحللون في بورصة مصر بحذر بالغ قرار هيئة الرقابة المالية بشأن عرض الشراء الاجباري المقدم من فرانس تليكوم لشراء أسهم موبينيل متوقعين أن يكون هو المحدد الرئيسي لمعاملات الأسبوع المقبل.

وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الاسهم بشركة الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار "السوق في حالة ترقب شديد لإعلان قرار الهيئة حول صفقة موبينيل. القرار سيحدد اتجاه معاملات الاسبوع المقبل."

وتقدمت فرانس تليكوم لهيئة الرقابة المالية في مصر الخميس الماضي بعرض شراء للاستحواذ على موبينيل بالكامل بسعر 202.5 جنيه مصري للسهم.

وستحصل أوراسكوم للاتصالات المالكة لنحو 34 بالمئة من أسهم موبينيل بموجب الصفقة التي تتطلب موافقة هيئة الرقابة المالية المصرية على 1.5 مليار يورو (1.97 مليار دولار) مقابل بيع 29 بالمئة من حصتها في موبينيل.

وفي حالة الموافقة على العرض ستمتلك فرانس تليكوم في نهاية الأمر حصة 95 بالمئة من موبينيل إذا قبل جميع حملة أسهم الأقلية العرض في حين يحتفظ ساويرس بحصة خمسة بالمئة.

وأوقفت بورصة مصر اليوم الخميس التداول على سهمي موبينيل وأوراسكوم للاتصالات بناء على قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أشرف الشرقاوي.

ونشرت بعض المواقع الالكترونية تصريحات على لسان رئيس الشرقاوي بإرجاء البت في عرض فرانس تليكوم لمدة 84 ساعة عمل لحين استيفاء المشغل الفرنسي بعض الاوراق التي طلبتها الهيئة.