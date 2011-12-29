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أهم محطات البورصة المصرية في 2011

Thu Dec 29, 2011 2:00pm GMT
 
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القاهرة 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - مرت البورصة المصرية بأصعب عام في تاريخها منذ التأسيس في عام 1883 ومرت بعدد من الأحداث التي لا تتكرر كثيرا في تاريخ الشعوب من انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك عن الحكم بعد 30 عاما إلى أعمال العنف والانفلات الأمني في الشوارع وفرار السياح والمستثمرين الأجانب.

وفيما يلي موجز لأهم محطات البورصة المصرية وأهم الأحداث التي أثرت على أدائها منذ نهاية عام 2010 وحتى أواخر 2011 حسب الترتيب الزمني للأحداث:

30 ديسمبر كانون الأول 2010 :

- أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة ‭.EGX30‬‏ عام 2010 مرتفعا نحو 15 بالمئة وارتفع مؤشر ‭.EGX70‬‏ الأوسع نطاقا نحو 12 بالمئة.

- تعاملات الأجانب تسجل أعلى مستوى في البورصة المصرية بصافي شراء 8.4 مليار جنيه.

25 يناير كانون الثاني 2011 :

- عطلة بالبورصة المصرية للاحتفالات بعيد الشرطة.

- اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في انحاء مصر.

26 يناير:   يتبع
 