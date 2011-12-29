أهم محطات البورصة المصرية في 2011

القاهرة 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - مرت البورصة المصرية بأصعب عام في تاريخها منذ التأسيس في عام 1883 ومرت بعدد من الأحداث التي لا تتكرر كثيرا في تاريخ الشعوب من انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك عن الحكم بعد 30 عاما إلى أعمال العنف والانفلات الأمني في الشوارع وفرار السياح والمستثمرين الأجانب.