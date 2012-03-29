محللون يرهنون تحرك السوق المصري بظهور أخبار جديدة الأسبوع المقبل

من إيهاب فاروق

القاهرة 29 مارس اذار (رويترز) - رهن محللون تحركات البورصة المصرية خلال الاسبوع المقبل بمدى ظهور أخبار جديدة ومهمة تدعم حركة السوق سواء صعودا أو هبوطا.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية "الأخبار ستكون هي المحرك الأساسي للسوق خلال معاملات الاسبوع المقبل."

وشهدت البورصة المصرية تداولات متذبذبة خلال معاملات الاسبوع الجاري بين الارتفاع والهبوط وسط قيم واحجام معاملات ضعيفة ووسط تلاحق عدد من الاخبار حول وحدة جازي التابعة لأوراسكوم تليكوم المملوكة لفيمبلكوم الروسية.

وهبط المؤشر الرئيسي ‭.EGX30‬‏ بنحو 2.5 بالمئة خلال تعاملات الاسبوع الجاري وانخفضت القيمة السوقية للاسهم المصرية بنحو عشرة مليارات جنيه (1.66 مليار دولار) خلال الاسبوع لتقلص المكاسب الرأسمالية منذ بداية العام إلى نحو 69.44 مليار جنيه.

وقال النمر السوق سيتحرك عرضيا في شكل تذبذبات بين 5150-5200 كمناطق مقاومة وبالقرب من مناطق 4800 نقطة كدعم في حالة عدم ظهور أي أخبار تساعد السوق على الارتفاع."

واتفق معه محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار في اتجاه السوق في نطاق ضيق لحين ظهور أنباء بشأن قطاع الاتصالات تؤدي إلى تغيير الاتجاه العرضي للسوق.

وقال وزير المالية الجزائري اليوم الخميس إنه لم يتم الاتفاق بعد على سعر لشراء الحكومة لحصة 51 بالمئة في جازي الوحدة الجزائرية لشركة فيمبلكوم مضيفا أن المحادثات قد تمتد لشهور.