ميزان المدفوعات المصري يسجل عجزا في الربع/1

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القاهرة 30 مايو ايار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن مصر سجلت عجزا في ميزان المدفوعات قدره 6.1 مليار دولار في الربع الأول من العام مع تضرر إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي بالاضطرابات السياسية في مصر والمنطقة.

وأدت الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط إلى إحجام السائحين والمستثمرين وهما من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.

وقال البنك في بيان عبر البريد الإلكتروني إن ميزان المدفوعات تأثر "بتداعيات الأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والتي أثرت سلبا على الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية."

وأضاف أن ميزان المدفوعات المصري سجل عجزا في الربع الأول بلغ 6.1 مليار دولار.

وأظهرت حسابات رويترز أن ميزان المدفوعات حقق فائضا في الربع الأول من 2010 بلغ 455 مليون دولار.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز. وأجرت رويترز حساباتها بطرح أرقام البنك المركزي للنصف الأول من أرقامه لتسعة أشهر.

وقال سمير رضوان وزير المالية المصري اليوم الإثنين إن مصر تتوقع أن يبلغ عجز ميزان المدفوعات ملياري دولار في الربع من ابريل نيسان إلى يونيو حزيران وعشرة مليارات دولار في السنة المالية 2011-2012 .