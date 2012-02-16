توقعات بتواصل جني الأرباح في مصر الاسبوع المقبل وترقب لصفقة موبينيل

من إيهاب فاروق

القاهرة 16 فبراير شباط (رويترز) - توقع محللون استمرار عمليات جني الأرباح في البورصة المصرية خلال أول جلستين من الأسبوع القادم على ان يعقبها اتجاه عرضي مائل للارتفاع خلال باقي الجلسات لكن هذه التوقعات تتوقف على مسار صفقة أوراسكوم وفرانس تليكوم بشأن موبينيل.

وشهدت البورصة المصرية تراجعات شبه جماعية خلال تداولات الاسبوع الجاري بعد ضغوط بيعية مكثفة من قبل المتعاملين وخاصة الاجانب بعد الاعلان عن توصل اوراسكوم للاتصالات لاتفاق مبدئي لبيع معظم أسهمها في موبينيل إلى فرانس تليكوم.

وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "كان لابد من حدوث عمليات جني أرباح في السوق بعد الارتفاعات الكبيرة للمؤشر الرئيسي وبعض أسهم الاتصالات عقب الاعلان عن اتفاق فرانس وأوراسكوم. أتوقع استمرار عمليات جني الأرباح خلال أول جلستين من الاسبوع القادم."

وقالت اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا يوم الاثنين إنها توصلت لاتفاق مبدئي مع فرانس تليكوم لبيع معظم أسهمها في موبينيل إلى فرانس مقابل 202.5 جنيه (33.6 دولار) للسهم. ومن شأن هذه الخطوة أن تفقد أوراسكوم للاتصالات الشركة الوليدة التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أكبر الأصول التي لم تشملها صفقة فيمبلكوم الروسية.

وكانت مجموعة فيمبلكوم الروسية اشترت ويند تليكوم الشركة الأم لأوراسكوم في صفقة بلغت قيمتها ستة مليارات دولار في ابريل نيسان 2010.

وقال عبد العزيز "هناك تشكك من قبل صغار المستثمرين بأوراسكوم للاتصالات من إتمام الصفقة. لا أحد يعرف إلى ماذا ستنتهي."

وطلبت هيئة الرقابة المالية في مصر يوم الثلاثاء من شركة أوراسكوم للاتصالات الافصاح عن أسباب رفض عرض فرانس تليكوم لشراء أسهمها بموبينيل مقابل 245 جنيها للسهم في ديسمبر 2009 وقبول العرض الحالي.