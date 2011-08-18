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هبوط الشيقل والأسهم في اسرئيل بعد هجوم على حافلة

Thu Aug 18, 2011 11:11am GMT
 
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القدس 18 أغسطس اب (رويترز) - واصل الشيقل الاسرائيلي الهبوط اليوم الخميس بعد أن أطلق مسلحون النار على حافلة اسرائيلية في جنوب اسرائيل.

ونزلت العملة الاسرائيلية إلى 3.570 شيقل للدولار من 3.54 شيقل قبل الحادث مباشرة.

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن مسلحين نفذوا سلسلة هجمات على عربات في جنوب اسرائيل اليوم الخميس مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى.

كما واصلت أسعار الأسهم الهبوط متأثرة بالأنباء وانخفض مؤشر أسهم كبرى الشركات في بورصة تل ابيب 2.7 بالمئة.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن مسلحين فتحوا النار في احدى الهجمات على حافلة تقل ركابا الى منتجع ايلات بجنوب اسرائيل.

ن ج - ع ه (قتص)
 