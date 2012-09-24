مقدمة 1-المركزي المصري: لن نتدخل في سوق الصرف إلا حال وجود مضاربة

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من إيهاب فاروق

القاهرة 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول كبير بالبنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن سعر صرف الجنيه مريح في الوقت الراهن وإن البنك لن يتدخل إلا في حال وجود مضاربة.

وأنفق المركزي المصري أكثر من نصف الاحتياطي الأجنبي للبلاد لحماية الجنيه الذي لم يتراجع إلا خمسة بالمئة فقط أمام الدولار الأمريكي منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك مطلع العام الماضي.

وقال نضال الأعصر وكيل محافظ البنك المركزي والمسؤول عن إدارة الاحتياطي بالبنك خلال مؤتمر استثماري ينظمه بنك الاستثمار بلتون بالقاهرة "نشعر بالراحة لسعر صرف الجنيه الآن ولن نتدخل إلا لو شعرنا بوجود مضاربة."

كان الرئيس المصري محمد مرسي قال لرويترز خلال مقابلة في أواخر اغسطس آب إن التفكير في خفض قيمة الجنيه "غير وارد على الإطلاق".

ويرى اقتصاديون أن خفض قيمة الجنيه من شأنه أن يشجع الصادرات ويوقف نزيف احتياطيات النقد الأجنبي الذي سجل تراجعا شبه متواصل منذ انتفاضة يناير وهبط من 36 مليار دولار قبل اندلاعها ليسجل 15.127 مليار دولار بنهاية أغسطس.

لكن خفض قيمة العملة من شأنه أيضا أن يؤدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية والواردات الأخرى.