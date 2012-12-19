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الأربعاء 19 ديسمبر كانون الأول
أهم الأنباء الإقليمية
* تقرير امريكي مستقل بشان هجوم بنغازي يوجه انتقادات حادة الي وزارة الخارجية عن اخطاء مرتبطة بالامن
* إنترفاكس: روسيا ترسل سفنا حربية لاحتمال إجلاء مواطنيها من سوريا
* الرئيس العراقي في حالة حرجة ولكن مستقرة بعد اصابته بجلطة
* اسرائيل تمضي قدما في خططها لبناء ستة الاف منزل جديد للمستوطنين
* منظمة الصحة: 100 مصاب ينقلون إلى المستشفى الرئيسي بدمشق يوميا
* اطلاق سراح فريق (إن.بي.سي.) في سوريا بعد معركة بالرصاصأهم الانباء العالمية يتبع