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صباح الخير من رويترز

Wed Dec 19, 2012 4:20am GMT
 
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الأربعاء 19 ديسمبر كانون الأول

أهم الأنباء الإقليمية

* تقرير امريكي مستقل بشان هجوم بنغازي يوجه انتقادات حادة الي وزارة الخارجية عن اخطاء مرتبطة بالامن

* إنترفاكس: روسيا ترسل سفنا حربية لاحتمال إجلاء مواطنيها من سوريا

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* اسرائيل تمضي قدما في خططها لبناء ستة الاف منزل جديد للمستوطنين

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* اطلاق سراح فريق (إن.بي.سي.) في سوريا بعد معركة بالرصاصأهم الانباء العالمية   يتبع
 