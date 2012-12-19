الأربعاء 19 ديسمبر كانون الأول

* تقرير امريكي مستقل بشان هجوم بنغازي يوجه انتقادات حادة الي وزارة الخارجية عن اخطاء مرتبطة بالامن

* إنترفاكس: روسيا ترسل سفنا حربية لاحتمال إجلاء مواطنيها من سوريا

* الرئيس العراقي في حالة حرجة ولكن مستقرة بعد اصابته بجلطة

* اسرائيل تمضي قدما في خططها لبناء ستة الاف منزل جديد للمستوطنين

* منظمة الصحة: 100 مصاب ينقلون إلى المستشفى الرئيسي بدمشق يوميا

* اطلاق سراح فريق (إن.بي.سي.) في سوريا بعد معركة بالرصاصأهم الانباء العالمية يتبع