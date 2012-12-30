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مصر تعرض 75 مليون دولار على البنوك في أول عطاء للعملة الصعبة

Sun Dec 30, 2012 8:41am GMT
 
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القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه يعرض 75 مليون دولار في أول عطاء يطرحه للعملة الصعبة اليوم الأحد وذلك بحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد.

والعطاء جزء من نظام جديد أعلنه البنك أمس السبت للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية التي قال إنها تراجعت إلى مستوى حرج.

وبموجب النظام لا تستطيع البنوك حيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكي تتجاوز واحد بالمئة من رأسمالها انخفاضا من عشرة بالمئة ولا يحق للعملاء من الشركات سحب أكثر من 30 ألف دولار يوميا في حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد واثنين بالمئة على مشترياتهم من العملات الأجنبية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل - هاتف 0020225783292)
 