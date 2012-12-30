Sun 25 Dec 2016 | 5:00 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تراجع الجنيه المصري في أول عطاء للعملة الصعبة من البنك المركزي

Sun Dec 30, 2012 10:32am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 74.9 مليون دولار إلى البنوك اليوم الأحد وذلك في أول عطاء للعملة الصعبة بهدف كبح تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وبلغ أقل سعر مقبول 6.2425 جنيه مصري للدولار.

وهذا انخفاض كبير للعملة المصرية التي بلغ سعر شرائها في سوق ما بين البنوك اليوم 6.185 جنيه للدولار. وعرض البنك 75 مليون دولار في العطاء.

وقال البنك المركزي إن المتوسط المرجح للأسعار المعروضة بلغ 6.2526 جنيه للدولار. كان البنك المركزي قال أمس السبت إن الاحتياطيات التي سجلت نحو 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني قد بلغت مستوى حرجا.

وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في مؤتمر صحفي اليوم إنه "ليس هناك تعويم للجنيه." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
 