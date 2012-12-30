تراجع الجنيه المصري في أول عطاء للعملة الصعبة من البنك المركزي
القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 74.9 مليون دولار إلى البنوك اليوم الأحد وذلك في أول عطاء للعملة الصعبة بهدف كبح تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وبلغ أقل سعر مقبول 6.2425 جنيه مصري للدولار.
وهذا انخفاض كبير للعملة المصرية التي بلغ سعر شرائها في سوق ما بين البنوك اليوم 6.185 جنيه للدولار. وعرض البنك 75 مليون دولار في العطاء.
وقال البنك المركزي إن المتوسط المرجح للأسعار المعروضة بلغ 6.2526 جنيه للدولار. كان البنك المركزي قال أمس السبت إن الاحتياطيات التي سجلت نحو 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني قد بلغت مستوى حرجا.
وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في مؤتمر صحفي اليوم إنه "ليس هناك تعويم للجنيه." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
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