هبوط الجنيه المصري لمستوى قياسي

القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصرفيون إن الجنيه المصري هبط اليوم الأحد لمستوى قياسي عند حوالي 6.30 جنيه للدولار بعد بدء العمل بنظام جديد لعطاءات العملة الصعبة استحدثه البنك المركزي.

كان المستوى القياسي المنخفض السابق نحو 6.26 جنيه للدولار وسجلته العملة المصرية في أكتوبر تشرين الأول 2004. وفتح الجنيه في وقت سابق اليوم عند حوالي 6.185 جنيه لسعر الشراء في سوق ما بين البنوك.