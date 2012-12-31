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الرئيس المصري: تراجع الجنيه لا يقلقنا ولا يخيفنا

Mon Dec 31, 2012 10:05am GMT
 
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القاهرة 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين عن الرئيس المصري محمد مرسي قوله إن تراجع الجنيه إلى مستوى قياسي منخفض ليس مبعث قلق أو خوف للحكومة مضيفا أنه "خلال أيام سوف تتوازن الأمور".

وقالت الوكالة الرسمية إن مرسي أدلى بتلك التصريحات أثناء اجتماع مع صحفيين عرب مساء أمس الأحد.

من ناحية أخرى وصف رئيس اتحاد البنوك المصري نظام عطاءات العملة الصعبة الذي بدأ البنك المركزي العمل به يوم الأحد بأنه "الخطوة الأولى والهامة" لتحرير سعر الجنيه.

وقال طارق عامر الذي يرأس أيضا البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية والمملوك للدولة إن النظام الجديد حقق نجاحا في يومه الأول و"قلل بصورة كبيرة" الطلب على الدولار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 