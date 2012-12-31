الجنيه المصري يعاود التراجع في ثاني عطاء للبنك المركزي

القاهرة 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تراجع الجنيه المصري مجددا في العطاء الثاني للبنك المركزي اليوم الاثنين حيث بيع 74.8 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.3050 جنيه للدولار.

وكان أقل سعر مقبول أمس الأحد 6.2425 جنيه.

وتراجع الجنيه في سوق ما بين البنوك إلى حوالي 6.30 جنيه للدولار بعد عطاء يوم الأحد.