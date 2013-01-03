الجنيه المصري يواصل التراجع في رابع عطاء للبنك المركزي

القاهرة 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن الجنيه واصل تراجعه اليوم الخميس في رابع عطاء للعملة الصعبة من البنك وإنه باع 74.9 مليون دولار للبنوك وكان أقل سعر مقبول هو 6.3860 جنيه للدولار.

وكان أقل سعر مقبول أمس الأربعاء هو 6.3510 جنيه للدولار. وفقدت العملة أكثر من ثلاثة بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا الأسبوع.