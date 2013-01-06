الجنيه المصري يتراجع نصفا بالمئة في عطاء اليوم
القاهرة 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن الجنيه تراجع نصفا بالمئة في خامس عطاءات العملة الصعبة اليوم الأحد حيث باع البنك مبلغ الستين مليون دولار الذي عرضه على البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.4185 جنيه للدولار.
كان أقل سعر مقبول يوم الخميس 6.3860 جنيه للدولار. ويتماشى التراجع مع نطاق التداول الذي يضعه البنك المركزي لسوق ما بين البنوك والذي قلصه يوم الأربعاء إلى زائد أو ناقص 0.5 بالمئة من واحد بالمئة.
وبلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي 360 مليون دولار وفقدت العملة أكثر من أربعة بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر كانون الأول بهدف كبح تراجع احتياطيات النقد الأجنبي التي قال البنك إنها انخفضت إلى مستوى حرج. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل - هاتف 0020225783292)
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